Ideen zu Erlebnissen werden lassen

Das von zahlreichen Aktivitäten geprägte 2025 ist zugleich auch ein Ausblick auf die Termine im laufenden Jahr. An der GV vom Förderverein Tourismus Laufenburg wurden auch neue Projekte vorgestellt.

Das von zahlreichen Aktivitäten geprägte 2025 ist zugleich auch ein Ausblick auf die Termine im laufenden Jahr. An der GV vom Förderverein Tourismus Laufenburg wurden auch neue Projekte vorgestellt.

Susanne Hörth

Publikumsmagnete wie die bunten Osterbrunnen, das kreative Sommerprojekt, eine stimmige Weihnachtsbeleuchtung, die zunehmend beliebten Altstadtmärkte oder Stammtische zum Austausch und zur Entwicklung neuer Ideen: All dies – und noch vieles mehr – ist nur dank des Engagements zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer möglich. Der Förderverein Tourismus Laufenburg trägt wesentlich zur touristischen Attraktivität der Zweiländerstadt bei. Am Donnerstagabend konnte Präsidentin Franziska Winter zahlreiche Mitglieder sowie einige Gäste zur diesjährigen Generalversammlung in der Kulturschüür Laufenburg begrüssen.

In ihrem Rückblick erinnerte sie an die eingangs erwähnten Aktivitäten sowie an den Vorstands- und Vereinsausf lug. Auch im Ausblick auf das Jahresprogramm 2026 finden sich diese Projekte wieder – ergänzt durch weitere Vorhaben. Dazu gehört unter anderem die Anschaffung neuer Beschriftungstafeln. «Rund ein Jahr hat es gedauert, nun liegt auch die Bewilligung des Kantons vor», erklärte Franziska Winter und machte auf die administrativen Hürden aufmerksam, die für die Aufstellgenehmigung der bereits gefertigten Metallrahmen an den Ortseingängen zu überwinden waren. Mit ihnen soll wildes Plakatieren verhindert und ein geordnetes, gut sichtbares Hinweisen auf aktuelle Veranstaltungen ermöglicht werden.

Bisherige und neue Anlässe

Neu plant der Förderverein zudem die Einführung von Kulinariktouren; entsprechende Abklärungen laufen bereits. Ergänzend zur Weihnachtsbeleuchtung ist eine Adventsfenster-Aktion angedacht. In der Altstadt gibt es zahlreiche ehemalige Ladenfenster, die sich hervorragend für solche weihnachtlichen Gestaltungen eignen.

Bereits an diesem Wochenende wurden die Osterbrunnen eröffnet. Sie sind – teilweise mit zusätzlichem Rahmenprogramm – bis und mit 12. April zu sehen. Nach den erfolgreichen Sommerprojekten 2024 und 2025 steht auch in diesem Jahr wieder ein solches auf der Agenda. Vorstandsmitglied Jutta Leuenberger freut sich auf viele kreative Teilnehmende, die erneut «Stühle – verrückt» für den öffentlichen Raum beidseits des Rheins gestalten.

Wie beliebt die beiden Altstadtmärkte sind, zeigte Vorstandsmitglied Marlen Weiss auf. Der Markt am 30. Mai ist mit 40 Ständen aus dem regionalen Handwerk bereits ausgebucht; für den Markt vom 12. September sind noch wenige Plätze frei.

Im Vorstand kommt es zu Veränderungen: Rainer Ackermann und Uwe Mospack (an der Versammlung abwesend) stellen sich nicht mehr zur Verfügung, werden jedoch weiterhin als Stadtführer tätig sein. Beide wurden mit viel Applaus und Geschenken verabschiedet. Mit Francesca Lo Pumo und Yvonne Waldburger wird der Vorstand wieder ergänzt. Sie sowie die bisherigen Mitglieder wurden mit grosser Mehrheit gewählt. Als Tagespräsident amtete Ehrenmitglied Ruedi Lüscher.

Rechnung 2025, Budget 2026 sowie die Festlegung der Mitgliederbeiträge wurden ohne Diskussion genehmigt.

Im Bewusstein, mit Einsatz und frischen Ideen das touristische Angebot der Stadt stetig zu bereichern und Laufenburg für Gäste wie Einheimische gleichermassen erlebbar zu machen, tauschten sich im Anschluss an die GV die Teilnehmenden beim Apéro aus.