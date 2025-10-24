Ida Füglistaler ist neue Chefärztin

«Mit Dr. med. Ida Füglistaler übernahm Anfang September eine hochkarätige und bestens vernetzte Persönlichkeit die Leitung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie», teilt das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) mit. Der Verwaltungsrat hatte sie bereits im Oktober 2024 als ordentliche Nachfolgerin des abtretenden langjährigen Chefarztes, Dr. med. Ingo Engel, gewählt.

Füglistaler ist am GZF keine Unbekannte: Bereits vor dem Stellenantritt von Chefarzt Dr. med. Ingo Engel im Jahr 2018 übernahm sie die interimistische Leitung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und konnte während dieser Zeit wertvolle Einblicke in die Abläufe und Strukturen am GZF gewinnen.

Die gebürtige Tessinerin lebt mit ihrer Familie in Binningen und findet daneben Ausgleich beim Reisen, Lesen und Sport sowie bei Freunden. Mit dieser Neubesetzung setzt das GZF ein klares Zeichen für die strategische Weiterentwicklung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. «Wir sind überzeugt, mit Dr. Füglistaler sowohl fachlich als auch menschlich die ideale Besetzung für diese wichtige Führungsfunktion gefunden zu haben. Ihre Erfahrung und ihr Engagement werden einen wertvollen Beitrag zur weiteren Stärkung unserer chirurgischen Kompetenz leisten», so CEO Oliver Grossen. (mgt/nfz)