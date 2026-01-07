Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Ich wollte die Musik in den Händen halten»

  07.01.2026 Persönlich
Zu Marc Widmers Schätzen gehört auch die Schulbank aus den 1950er Jahren. Foto: Petra Schumacher
Zu Marc Widmers Schätzen gehört auch die Schulbank aus den 1950er Jahren. Foto: Petra Schumacher

Platten, Oldtimer, historisches Spielzeug, alte Emaille-Schilder – Marc Widmer sammelt viel. Ganz besonders interessieren ihn die Geschichten, die zu den Gegenständen gehören. An seiner Sammlung hängt er aber nicht. Im Gegenteil. Das Milchhüsli in Stein passt da genau in ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote