«Ich wünsche mir ein Wir-Gefühl für die Gemeinde»

  12.11.2025 Brennpunkt
«Manche Leute sehen die Gemeinde nur als Leistungserbringer. Wenn jeder das Gefühl hat, er könne nur profitieren, dann funktioniert es nicht», erklärt Thomas Rohrer. Foto: Valentin Zumsteg
Seit 2018 ist Thomas Rohrer Gemeinderat von Hellikon, seit 2020 Gemeindeammann. Als belastend empfindet er die schwierige Finanzsituation vieler kleiner Landgemeinden.

Valentin Zumsteg

NFZ: Herr Rohrer, Ende Jahr geben Sie das Amt des Gemeindeammanns von Hellikon ...

