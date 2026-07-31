Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Ich will nicht nur im Kreis fahren»

  31.07.2026 Gipf-Oberfrick
Noëlle Rüetschi am Social Ride Event vom Café SatÕ. Foto: Konstantin Kleine
Noëlle Rüetschi am Social Ride Event vom Café SatÕ. Foto: Konstantin Kleine

Nach zehn Jahren und unzähligen Wettkämpfen wird Noëlle Rüetschi (22) Mitte August ihr letztes Rennen fahren und somit ihre Karriere als Radrennfahrerin beenden – Priorität mentale Gesundheit.

Yasmin Malard

Noëlles Vater war früher auch Radrennen gefahren. Zuerst hatte er ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote