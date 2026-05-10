Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Ich werde die Energie der Kinder vermissen»

  10.05.2026 Persönlich
«Beim Unterrichten hat man viel mehr persönlichen Kontakt. Auch bringt es einem musikalisch weiter.»: Ed Cervenka, Trompetenlehrer an der Musikschule Unteres Fricktal seit 1999. Foto: Janine Tschopp
«Beim Unterrichten hat man viel mehr persönlichen Kontakt. Auch bringt es einem musikalisch weiter.»: Ed Cervenka, Trompetenlehrer an der Musikschule Unteres Fricktal seit 1999. Foto: Janine Tschopp

Der Trompetenlehrer Edward Cervenka geht in Pension

Seit 1999 unterrichtet der Trompeter Edward Cervenka an der Musikschule Unteres Fricktal. Im Sommer wird er pensioniert. Er weiss jetzt schon, dass er seine Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kollegen vermissen wird.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote