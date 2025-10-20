Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Ich war schon auf dem Pausenplatz immer der Goalie»

  20.10.2025 Sport
Die Dynamik, das Teamgefühl, all das hat Noé Roth von Anfang an gepackt. Foto: zVg
Die Dynamik, das Teamgefühl, all das hat Noé Roth von Anfang an gepackt. Foto: zVg

Seit diesem Sommer spielt der Fricker Handballer Noé Roth als zweiter Torhüter beim TV Möhlin und somit in der zweithöchsten Liga der Schweiz. Der Wechsel markiert für den 19-Jährigen den Beginn eines neuen Kapitels in seiner noch jungen Karriere.

Loris ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote