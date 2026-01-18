Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Ich stehe schon seit über 30 Jahren im Sägemehl»

  18.01.2026 Persönlich
Jürg Mahrer setzt sich für die Nachwuchsförderung beim Schwingen ein. Foto: Petra Schumacher
Jürg Mahrer setzt sich für die Nachwuchsförderung beim Schwingen ein. Foto: Petra Schumacher

Die Fricktaler Jungschwinger sind derzeit auf Erfolgskurs. Mit welcher Formel der Trainer dafür arbeitet und worauf es neben dem sportlichen Können beim Schwingen noch ankommt, erklärt Jürg Mahrer.

Petra Schumacher

Der Schwingkeller vom Schwingklub Fricktal ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote