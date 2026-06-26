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«Ich neide den Badisch-Rheinfeldern den Bürgersaal»

  26.06.2026 Rheinfelden, Badisch Rheinfelden
Moderatorin Veronika Plank (links) und Gast Claudia Rohrer waren auch in der Hitze nicht um Worte verlegen. Foto: Boris Burkhardt
Moderatorin Veronika Plank (links) und Gast Claudia Rohrer waren auch in der Hitze nicht um Worte verlegen. Foto: Boris Burkhardt

Rheinfeldens Stadtpräsidentin war zu Gast in den «Abendgesprächen» der Volkshochschule in Badisch-Rheinfelden. Claudia Rohrer sprach auch über die Grenze, die sie nie wahrnahm, über ihre Vorfahren auf dem Dinkelberg – aber auch darüber, wie sie als eine der ersten Frauen zur Feuerwehr ...

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