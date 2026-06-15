«Ich möchte die Menschen emotional berühren»

Fiona Rosamilia arbeitet zielstrebig an ihrer Schauspielkarriere

Manche Lebensläufe klingen wie Drehbücher für einen spannenden Film. So ist es auch bei Fiona Rosamilia, deren Ziel es ist, auf der Leinwand und im TV bekannt zu werden. Gerade ist sie in ihrem ersten Kinofilm zu sehen. Das aktuelle Musikvideo erscheint Ende Juni.

Petra Schumacher

Aufgewachsen ist Fiona Rosamilia, Jahrgang 2004, in Ueken. Im Fricktal hat sie die Schulzeit und in Oftringen die Lehre zur Biologielaborantin absolviert, mit dem Plan, Biologie zu studieren. Doch der Plan hat inzwischen geändert. Im Sommer 2023, kurz nach dem Lehrabschluss, wurde Fiona Rosamilia in den sozialen Medien auf einen Aufruf der Stage Academy of Switzerland in Zürich für die Schauspielausbildung aufmerksam. Kurzentschlossen bewarb sie sich, wurde angenommen und begann im Frühjahr 2024 mit einem zweijährigen berufsbegleitenden Studium. Parallel bemühte sie sich um Aufträge für Werbespots, Kurzfilme und Social Media Werbebeiträge. «Ich wollte schon während des Studiums Erfahrungen vor der Kamera sammeln», so die Jungschauspielerin, die seit der Schulzeit auch singt.

Die erste Serie

Auf den ersten Blick wirkt Fiona Rosamilia klein, fast zerbrechlich. Sie selbst schätzt sich auf einen Meter sechzig, was wohl grosszügig geschätzt ist. Im Gespräch wird schnell klar, dass diese kleine Person ein Energiebündel ist. Ob Redegeschwindigkeit oder die vielen Dinge, die sie parallel in ihrem Leben angeht – überall steckt Power dahinter. «Im Dezember 2025 habe ich mein Studium abgeschlossen. Zuvor belegte ich im Herbst noch einen Kurs an der Drama Academy Switzerland in Olten, bei dem auch Marketing dabei war. Denn wie man sich gut präsentiert, damit Agenturen auf einen aufmerksam werden, finde ich sehr wichtig.» Inzwischen ist sie in Berlin bei einer Agentur unter Vertrag. «Social Media ist das neue Fernsehen», erklärt die Schauspielerin. «Wir drehen gerade eine Vertical-Series mit dem Titel «Lab-Stories» für Onlineplattformen. Das sind im Hochformat gedrehte Serien, die in kurzen Episoden von ein bis drei Minuten ausgestrahlt werden. Die erste Staffel wird voraussichtlich im Herbst gezeigt. Es ist das erste Format dieser Art in der Schweiz.»

Kino-Premiere

Neben der Schauspielausbildung nahm Fiona Rosamilia im Jahr 2023 in St. Gallen an einer Modellausbildung teil. Was da passierte, klingt drehbuchreif. «Einer der Coiffeure dort ist auch Sänger. Darüber haben wir uns unterhalten, denn ich singe ja auch. Er ist bei Sergio Fertitta unter Vertrag, einem Musikproduzenten, der gerade einen eigenen Film produzierte. Dem stellte er mich vor», so Fiona Rosamilia. «Wir nahmen drei Songs auf und dann bekam ich eine Rolle in diesem Film. Ich spiele neben Beat Schlatter, Pascal Ulli und Nina Burri und singe.» Gerade war die Filmpremiere von «Do Re Mi Fa So Lauft’s» im Blue Cinema Abaton in Zürich. «Die Premiere war sehr emotional für mich. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, mich selbst auf der grossen Leinwand zu sehen. Ich bin wirklich stolz», erklärt die Schauspielerin. Aktuell ist der Film in ausgewählten Kinos in Zürich, Winterthur, Pfäffikon, St. Gallen, Schaffhausen und Oensingen zu sehen.

Das Musikvideo

«Den Song «Eventually», den ich im Film singe, bringe ich jetzt am 28. Juni auf meinen Kanälen online», erklärt Fiona Rosamilia. Ob Instagram, YouTube, Spotify oder die eigene Website, die Schauspielerin bewirtschaftet ihre Kanäle aktiv. «Für mich gehört zu einem Song ein Musikvideo dazu. Durch die Verbindung zum Film ist mir gerade dieser Song sehr wichtig und ich habe mir viele Gedanken zu dem Video gemacht.» Wieder war da so ein Drehbuchmoment. Denn «zufällig» sah die Sängerin auf Instagram einen Aufruf von Brooklyn-Owen Etzweiler. Der Schweizer Nachwuchsregisseur und Produzent suchte Nachwuchstalente, um mit ihnen ein Musikvideo zu drehen. Fiona Rosamilia nahm Kontakt auf und erhielt die Zusage. «Der Produzent hat ein Konzept und das Skript für mich entwickelt», erzählt die Sängerin, sichtlich stolz. «Es wird eine kurze Schauspielszene am Anfang geben, die inhaltlich zum Musik video führt. So kann ich schauspielern und singen.»

Fiona Rosamilia ist für Werbespots und Social Media Produktionen schweizweit unterwegs. «Ich habe das GA und bin sehr flexibel. Aktuell braucht es noch den Nebenjob im Coop in Frick. Mein Ziel ist es jedoch, vom Schauspielern leben zu können. Gern darf auch Gesang dabei sein.» Weiterhin wohnt sie in Ueken, zusammen mit der Zwillingsschwester und ihrer Mutter. «Das Leben auf dem Dorf erdet mich. Ich mag die Naturnähe und die Ruhe als Gegenpol zu meiner anderen Welt.»

Den Namen sollte man sich merken

In fünf Jahren soll man sie kennen, wünscht sich Fiona Rosamilia. «Bis dahin möchte in einer erfolgreichen Filmproduktion zu sehen sein.» Von Absagen lässt sie sich nicht entmutigen. «Wenn man zu Castings eingeladen wird und es wenigstens in die engere Auswahl schafft, ist das doch schon ein gutes Zeichen.» Die Nachwuchsschauspielerin probiert sich aktuell in verschiedene Richtungen aus, um ihren Weg zu finden. Gerade hat sie ihre erste Sprechrolle im Hörspiel «Ein Fall für Nora Matti» von Roger Graf übernehmen können, dem bekannten Autor der Hörspielserie «Philip Maloney».

Den Namen Fiona Rosamilia darf man sich wohl merken. «Wo genau mich meine Schauspielkunst und der Gesang hinführen werden, mag ich noch nicht sagen. Aber ich möchte Menschen mit meiner Arbeit berühren und motivieren, sich auszuprobieren, auch wenn der eigene Weg vielleicht ein ungewöhnlicher ist.»