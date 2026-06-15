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«Ich möchte die Menschen emotional berühren»

  15.06.2026 Persönlich
Den Filmsong von Fiona Rosamilia gibt es auch auf Vinyl. Foto: Petra Schumacher
Den Filmsong von Fiona Rosamilia gibt es auch auf Vinyl. Foto: Petra Schumacher

«Ich möchte die Menschen  emotional berühren»

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Manche Lebensläufe klingen wie Drehbücher für einen spannenden Film. So ist es auch bei Fiona Rosamilia, deren Ziel es ...

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