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«Ich mag Kakao lieber als Blut»

  11.05.2026 Persönlich
«Viele wollen bewusster essen», erklärt Lukas Böni, der in Rheinfelden aufgewachsen ist. Foto: zVg
«Viele wollen bewusster essen», erklärt Lukas Böni, der in Rheinfelden aufgewachsen ist. Foto: zVg

Lukas Böni zu Gast in Rheinfelden

Am Dienstag, 12. Mai, kommt Lukas Böni zum Gespräch mit Ueli Mäder nach Rheinfelden. Er berichtet im Hotel Schützen (19.30 bis 21 Uhr), wie und warum er pflanzliche Nahrung als Fleischersatz fördert. Böni ist ...

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