Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Ich liebe den Kampf – aber mit Respekt»

  29.12.2025 Persönlich
Ostap Nykyforets trainiert täglich, sein grosser Traum ist es aber, Chirurg zu werden. Foto: Monika Irion-Bürger
Ostap Nykyforets trainiert täglich, sein grosser Traum ist es aber, Chirurg zu werden. Foto: Monika Irion-Bürger

Der 13-jährige Ostap Nykyforets ist Weltmeister in Grappling und MMA

Vor drei Jahren war Ostap Nykyforets mit seinen Eltern und Geschwistern noch auf der Flucht von der Ukraine in die Schweiz. Seine Geschichte ist die eines Kindes zwischen Angst, Neuanfang und unglaublicher ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote