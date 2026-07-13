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«Ich habe sechs Gemeindeammänner erlebt»

  13.07.2026 Persönlich
Dieter Studinger weiss seinen Kommunaltraktor zu schätzen. Foto: Petra Schumacher
Dieter Studinger weiss seinen Kommunaltraktor zu schätzen. Foto: Petra Schumacher

Dieter Studinger feiert sein 30-Jahr-Dienstjubiläum beim Gemeindewerk Mumpf

Einen Blick für die Arbeit muss man haben, nächtliche Einsätze gehören eingeplant, das Wetter muss man nehmen, wie es kommt und für die Dorfbevölkerung braucht es ein offenes Ohr. Dieter Studinger hat in ...

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