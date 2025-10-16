«Ich freue mich riesig auf dieses Abenteuer»

Der Möhliner Beachvolleyball-Profi Leo Dillier nimmt an der WM in Australien teil: Mit starken Leistungen an der World Tour haben sich Leo Dillier aus Möhlin und Marco Krattiger (Amriswil) einen Platz unter den besten 25 Teams der Welt erkämpft. Damit erfüllen sie sich ein grosses Ziel und fliegen an die WM im australischen Adelaide.

Regula Rügge

Mittlerweile sind die beiden Beachvolleyball-Profis aufgrund ihrer erspielten Punktzahl in der höchsten Turnierkategorie (Elite 16) jeweils direkt im Hauptfeld gesetzt und können die mühsamen Qualifikationsspiele überspringen. Am Turnier in Hamburg Ende August erwischten sie jedoch eine sehr starke Gruppe. Sie mussten sich von den englischen Bello-Brüdern sowie dem italienischen Team Dal Corso/ Viscovich geschlagen geben und endeten auf Rang 19. Ähnlich erging es Krattiger/Dillier Mitte September am Elite-16-Turnier im brasilianischen João Pessoa. Dort unterlagen sie in der Gruppenphase den Amerikanern Evans/Budinger und den Überf liegern aus Norwegen Mol / Sorum jeweils in zwei Sätzen.

Starke Leistung an der Copacabana

Ende September kämpften sie im Sand der berühmten Copacabana in Rio de Janeiro um Punkte. Im Auftaktspiel gegen das amerikanische Team Partain/Bernesh zeigten sie eine überzeugende Leistung und holten sich einen 2:0-Sieg. Gegen die späteren Bronzegewinner aus den Niederlanden Boermans/de Groot fanden sie aber nicht das richtige Mittel und verloren mit 0:2. Mit dem einen Sieg schafften sie es aber in die Zwischenrunde und trafen mit van de Velde/Brouwer auf ein weiteres, sehr erfahrenes holländisches Paar. Über weite Strecken agierten die Schweizer auf Augenhöhe, aber am Ende siegte die Routine. Krattiger/Dillier beendeten das Turnier auf Rang 13.

Ein Traum geht in Erfüllung

Leo Dillier erklärt: «In João Pessoa konnten wir nicht ganz auf unserem gewohnten Niveau spielen. Wir haben gemerkt, dass es ein sehr langes und intensives Jahr war. Doch in Rio fanden wir wieder zu unserer Energie und unserem Fokus zurück. Es gab uns sehr viel Schub, an der legendären Copacabana zu spielen und mit dieser guten Leistung holten wir die nötigen Punkte, um uns einen Platz an der WM zu sichern. Ich freue mich riesig auf dieses Abenteuer und auf die Möglichkeit, mich mit den besten Teams der Welt zu messen. Wir sind unglaublich dankbar für die Unterstützung, die wir von verschiedenen Seiten erhalten haben und möchten uns bei allen für den gewaltigen Support bedanken.» Ende Oktober holt sich das Schweizer Beachvolleynationalteam Krattiger/Dillier den letzten Schliff im Trainingslager auf Teneriffa und in Doha. Dann geht es weiter ins australische Adelaide, wo vom 14. bis 23. November die Weltmeisterschaft stattfindet.

