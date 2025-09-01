Immobilien
«Ich floh, um zu leben – und fand eine neue Heimat»

  01.09.2025 Persönlich
Serhii Dolhozhyv, Pädagoge, Philosoph und Poet. Fotos: zVg
Serhii Dolhozhyv, Pädagoge, Philosoph und Poet. Fotos: zVg

Aktuell leben über 65 000 Ukrainerinnen und Ukrainer mit Schutzstatus S in der Schweiz. Serhii Dolhozhyv erzählt, wie schwer ihm die Sprache fällt, wie sehr er seine Heimat vermisst – und warum er trotzdem optimistisch bleibt.

Monika Irion

Seit Beginn des ...

