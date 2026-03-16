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«Ich bringe mich gern da ein, wo ich direkt etwas bewirken kann»

  16.03.2026 Persönlich
Susi Schauli hat der Telefonkabine ein zweites Leben geschenkt. Foto: Petra Schumacher
Susi Schauli hat der Telefonkabine ein zweites Leben geschenkt. Foto: Petra Schumacher

Susi Schauli hat die Telefonkabine in Stein vor dem Abriss gerettet und zur Bücherstube umgestaltet, unterstützt den Turnverein Stein als Kampfrichterin, ist Mitglied beim Serviceclub Soroptimist Fricktal, engagiert sich beim «Netzwerk unser Sisslerfeld», ist politisch aktiv ...

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