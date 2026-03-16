«Ich bringe mich gern da ein, wo ich direkt etwas bewirken kann»

Susi Schauli hat die Telefonkabine in Stein vor dem Abriss gerettet und zur Bücherstube umgestaltet, unterstützt den Turnverein Stein als Kampfrichterin, ist Mitglied beim Serviceclub Soroptimist Fricktal, engagiert sich beim «Netzwerk unser Sisslerfeld», ist politisch aktiv und hilft bei der MBF in Stein bei Anlässen.

Petra Schumacher

Susi Schauli, Jahrgang 1966, ist in Zeiningen aufgewachsen und 1992 auf Stein gezügelt. «Auch wenn das nur zwei Dörfer weiter war, am Anfang kannte ich fast niemanden hier in Stein und beruflich war ich zu dieser Zeit nach Aarau orientiert. Über die Kinder bin ich zwar nach und nach mit Leuten in Kontakt gekommen, aber das kam erst später», erklärt Susi Schauli. «Anfänglich bin ich in verschiedene Vereine gegangen, um sozial besser vernetzt zu sein. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass ich ein Vereinsmensch bin. Die gemeinschaftliche Zusammenarbeit ist mir eine Herzensangelegenheit.»

Eine zweite Chance für die Telefonkabine

Fakt ist, die öffentlichen Telefonkabinen gehören seit 2018 nicht mehr zum «Service public» der Swisscom und wurden gesamtschweizerisch im grossen Stil entfernt. 2017, auf einer Autofahrt, hörte Susi Schauli einen SRF-Bericht zum Abbau der Kabinen, bei dem auch verschiedene Umnutzungsideen vorgestellt und diskutiert wurden, die den Erhalt der Kabinen ermöglichen könnten. Ein Vorschlag wirkte bei der Steinerin nach. Es ging um die Idee, die ehemaligen Telefonkabinen als Bücherbörse oder offenen Bücherschrank zu nutzen, was im Detail meint, dass Leute eigenständig und kostenfrei Bücher holen und bringen können. Susi Schauli, die selber gern und viel liest, stellte bei der Gemeinde Stein eine Anfrage und erfuhr, dass die Swisscom bereits über den Abbau der Telefonkabinen an der Post stelle und am Bahnhof in Stein informiert hatte. Kurzfristig formulierte sie ihre Gedanken für die Neunutzung der Kabine bei der Post, da diese gut erreichbar mitten im Dorf stand, und reichte den Antrag bei der Gemeinde ein. Die Initiative kam gut an. Der Vorschlag für einen offenen Bücherschrank wurde vom Gemeinderat angenommen und er sagte auch Unterstützung zu. So wurde die Kabine bei der Poststelle von der Gemeinde aus mit Regalen ausgestattet und im Aussenbereich neu gestaltet. «Seit 2018 bin ich für den Bücherschrank eigenständig verantwortlich, was mir grundsätzlich auch Freude macht», erklärt Susi Schauli. «Ich ärgere mich aber regelmässig über Leute, die diesen Ort als Entsorgungsstelle für zerschlissene Bücher oder für ihr altes Büromaterial sehen. Dafür habe ich kein Verständnis.»

Turnverein, MBF, Soroptimist

Dem Sport ist Susi Schauli schon seit der Kindheit zugetan. Zuerst als Mitglied im Turnverein Zeiningen und seit 1999 im Turnverein Stein. Als sie selber turnte, war erst Leichtathletik ihre Lieblingsdisziplin, später wurde es die Gymnastik. 20 Jahre war sie Leiterin vom Kinderturnen in Stein. Heute ist sie als Kampfrichterin bei verschiedenen Turnfesten und Wettkämpfen tätig. «Das Gemeinschaftsgefühl gefällt mir und auch die Nähe zum Sport.» Die Nähe zum Sport findet die Steinerin auch, wenn sie als Volontärin an grossen Sportevents, wie den Leichtathletik Europameisterschaften oder der Frauenhandball EM letztes Jahr hier in der Schweiz, hilft. «Für dieses Engagement muss ich allerdings immer auch Ferientage einsetzen», erklärt Susi Schauli. «Das ist fast schon ein Hobby geworden, was ich sicherlich nach der Pensionierung zeitlich noch ausbauen werde.»

Die Steinerin trifft man aber auch an verschiedenen Anlässen der MBF Stein, beim Brotverkauf oder an einem der Marktstände an. «Ich bringe mich gern da ein, wo ich merke, dass meine Hilfe gebraucht wird und wo ich direkt etwas bewirken kann. Wenn die Menschen dann Freude haben, ist das der beste Lohn.» Die direkte und unkomplizierte Hilfe ist auch eines der Anliegen von Soroptimist, einem der weltweit grössten Netzwerke von berufstätigen Frauen. «Ich bin seit einigen Jahren beim Soroptimist Club Fricktal», berichtet Susi Schauli. «Das Netzwerken, der Austausch unter uns Frauen und eben auch die gemeinschaftliche Aktionen für einen guten Zweck finde ich eine gute Sache. Aktuell bereiten wir unseren traditionellen Tulpenverkauf vor. Der Erlös geht dann an das Casa Cantero in Gebenstorf, für Mütter mit Kindern in Notfallsituationen.»

Politisch und lokal engagiert

Susi Schauli ist Mitglied der Ortspartei der SP. Sie sieht sich bei der SP an der richtigen Stelle, weil sie für die Gemeinschaft mitgestalten möchte und aktiv Gegensteuer zum allgemeinen Rechtstrend geben will. Um Mitgestaltung ging es auch beim Bevölkerungswettbewerb für Ideen für die Nutzung von Flächen im Sisslerfeld. Susi Schauli reichte den Vorschlag für einen Gemeinschaftsgarten ein und wurde dafür prämiert. Aus der Gesamtschaft der prämierten Projekte ging anschliessend der Verein Netzwerk unser Sisslerfeld hervor, der einmal im Jahr die Leute rund um das Sisslerfeld zusammen bringt. «Dabei zu sein, wo etwas Neues entsteht und dabei mit verschiedenen Menschen zusammen zu arbeiten, motiviert mich. Dafür wende ich gern meine freie Zeit auf.»