Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Ich bin mit Begeisterung dabei»

  05.04.2026 Rheinfelden
«Wir sind in einer Findungsphase, diese ist nach 100 Tagen noch nicht abgeschlossen», erklärt Stadtpräsidentin Claudia Rohrer. Foto: Valentin Zumsteg
«Wir sind in einer Findungsphase, diese ist nach 100 Tagen noch nicht abgeschlossen», erklärt Stadtpräsidentin Claudia Rohrer. Foto: Valentin Zumsteg

Seit bald 100 Tagen ist Claudia Rohrer Stadtpräsidentin von Rheinfelden. Die 58-jährige SP-Frau fühlt sich wohl in ihrem neuen Amt. Sie bekommt viele Rückmeldungen und will weiterhin ein offenes Ohr für die Bevölkerung haben.

Valentin Zumsteg

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote