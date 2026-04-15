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«Ich bin in den letzten Monaten selbstbewusster geworden»

  15.04.2026 Persönlich
Leana (rechts) an Weihnachten mit ihrer argentinischen Gastfamilie.
Leana (rechts) an Weihnachten mit ihrer argentinischen Gastfamilie.

Wie Leana Sterthaus und Paulina Köhler ihr Austauschjahr erleben

Im Rahmen des internationalen Jugendaustausches, organisiert durch den Rotary Club, leben Paulina Köhler (17) aus Bözen und Leana Sterthaus aus Oeschgen (17) derzeit bei Gastfamilien in Kalifornien, respektive ...

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