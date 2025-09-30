Husner AG Holzbau erwirbt Nachbarsparzelle von Stahlton Bauteile AG

Das Holzunternehmen schafft in Frick Platz für künftige Entwicklungen

Die Husner Holzbau AG erweitert ihren Standort in Frick. Mit dem Kauf der 5289 m² grossen Nachbarsparzelle von der Stahlton Bauteile AG schafft das Holzbauunternehmen Fläche für zukünftige Entwicklungen und bekräftigt sein Bekenntnis zur Region.

Auf dem neu erworbenen Grundstück an der Ziegeleistrasse hat die Stahlton seit der Firmengründung 1945 bis vor einigen Jahren Sturzbretter und andere Mauerwerksprodukte produziert. Mit dem Ausbau der Produktionskapazität im Werk 3 an der Hauptstrasse 131 in Frick wurde es der Stahlton Bauteile AG möglich, dieses Grundstück für eine anderweitige Nutzung zur Verfügung zu stellen.

Für Husner AG Holzbau bedeutet dieser Landkauf weit mehr als zusätzliche Fläche. Er stärkt die Verankerung am Standort Frick und eröffnet neue Perspektiven für die Zukunft. Mit diesem Schritt setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für Kontinuität, Weiterentwicklung und Vertrauen in die Region.

Symbol für Wachstum

«Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Meilenstein. Der Erwerb der Nachbarsparzelle ist für Husner ein Symbol für Wachstum und für die Zukunft unseres Unternehmens in Frick», erklärt Markus Fust, Leiter Strategische Projekte.

Möglich wurde dieser erfolgreiche Abschluss dank der guten Zusammenarbeit und der partnerschaftlichen Beziehung zu Stahlton. Ein

Ergebnis, das die regionale Verbundenheit und die Ausrichtung auf nachhaltige Entwicklung unterstreicht. (mgt)