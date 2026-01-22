Hurra, er ist da!

Immobilien
  22.01.2026 Zuzgen
Roger Buess von der Garage Wirz AG übergibt Alain Stalder und Nico Lützelschwab den Schlüssel. Foto: zVg
Zuzgen erhält neues Gemeindefahrzeug

Nach rund einem Jahr Wartezeit infolge Lieferfrist und Umrüstung durften die Gemeindearbeiter den Toyota Hilux in Empfang nehmen. Der Pick-up ist optimal auf die Bedürfnisse der Arbeiter angepasst worden, und dank des 4x4 dürfte auch im Winter die Befahrung auf den Lohnberg und Erfleten kein Problem mehr sein. (mgt)

