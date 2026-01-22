Hurra, er ist da!

Zuzgen erhält neues Gemeindefahrzeug

Nach rund einem Jahr Wartezeit infolge Lieferfrist und Umrüstung durften die Gemeindearbeiter den Toyota Hilux in Empfang nehmen. Der Pick-up ist optimal auf die Bedürfnisse der Arbeiter angepasst worden, und dank des 4x4 dürfte auch im Winter die Befahrung auf den Lohnberg und Erfleten kein Problem mehr sein. (mgt)