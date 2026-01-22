Hurra, er ist da!22.01.2026 Zuzgen
Zuzgen erhält neues Gemeindefahrzeug
Nach rund einem Jahr Wartezeit infolge Lieferfrist und Umrüstung durften die Gemeindearbeiter den Toyota Hilux in Empfang nehmen. Der Pick-up ist optimal auf die Bedürfnisse der Arbeiter angepasst worden, und dank des 4x4 dürfte auch im Winter die Befahrung auf den Lohnberg und Erfleten kein Problem mehr sein. (mgt)
Zuzgen erhält neues Gemeindefahrzeug
Nach rund einem Jahr Wartezeit infolge Lieferfrist und Umrüstung durften die Gemeindearbeiter den Toyota Hilux in Empfang nehmen. Der Pick-up ist optimal auf die Bedürfnisse der Arbeiter angepasst worden, und dank des 4x4 dürfte auch im Winter die Befahrung auf den Lohnberg und Erfleten kein Problem mehr sein. (mgt)