Humor und Witz am Kafi-Treff

Ursula Mohler und Brigitta Ramsden werden die Anwesenden, ...

Am kommenden Donnerstag, 28. Mai, von 14 bis 16 Uhr, tauchen die Mitglieder und Gäste der Nachbarschaftshilfe «Wir gemeinsam» im Begegnungsraum Rheinfels Park in Stein wieder einmal in die Welt der Fantasie ein.

Am kommenden Donnerstag, 28. Mai, von 14 bis 16 Uhr, tauchen die Mitglieder und Gäste der Nachbarschaftshilfe «Wir gemeinsam» im Begegnungsraum Rheinfels Park in Stein wieder einmal in die Welt der Fantasie ein.

Ursula Mohler und Brigitta Ramsden werden die Anwesenden, musikalisch begleiten, mit originellen Geschichten unterhalten. Spannende und überraschende Märchen werden in eine faszinierende Welt entführen.

Der Vorstand der Nachbarschaftshilfe «Wir – gemeinsam» freut sich auf anregende Gespräche und einen geselligen und inspirierenden Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen.

Interessierte erhalten weitere Informationen unter: Wir-gemeinsam@hotmail.com oder Telefon 062 871 15 63. (mgt)