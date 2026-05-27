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Humor und Witz am Kafi-Treff

  27.05.2026 Stein

Am kommenden Donnerstag, 28. Mai, von 14 bis 16 Uhr, tauchen die Mitglieder und Gäste der Nachbarschaftshilfe «Wir gemeinsam» im Begegnungsraum Rheinfels Park in Stein wieder einmal in die Welt der Fantasie ein.

Ursula Mohler und Brigitta Ramsden werden die Anwesenden, ...

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