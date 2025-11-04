Der Verein «Senioren für Senioren Möhlin» lud zur Impulsveranstaltung «Humor: Lachen – Leben – Leichtigkeit». In einer Zeit, in der das Älterwerden oft mit Herausforderungen, Unsicherheiten und emotionalen ...

Ein Nachmittag mit Leichtigkeit

Der Verein «Senioren für Senioren Möhlin» lud zur Impulsveranstaltung «Humor: Lachen – Leben – Leichtigkeit». In einer Zeit, in der das Älterwerden oft mit Herausforderungen, Unsicherheiten und emotionalen Belastungen einhergeht – insbesondere bei der Pf lege von Angehörigen oder dem Verlust nahestehender Menschen – bot dieser Anlass mit Linda Hutzler-Fumagalli eine wohltuende und inspirierende Abwechslung. Ihre Motivation ist es, «den Menschen etwas mehr Freude und Heiterkeit in deren Alltag zu bringen». Durch interaktive Impulse, kleine Übungen und anschauliche Beispiele wurde deutlich, wie Humor als Ressource helfen kann, den Alltag mit mehr Gelassenheit, K reativ ität und Lebensfreude zu meistern.

Besonders eindrücklich war die Darstellung der positiven Auswirkungen von Lachen auf Körper, Geist und Seele. Die Teilnehmenden erfuhren, wie Humor innere Distanz schafft, Stress reduziert und sogar die Motivation steigern kann – ein wertvoller Beitrag zur psychischen Widerstandskraft. Die Veranstaltung war nicht nur informativ, sondern auch heiter und erlebnisreich – ein gelungener Mix aus Tiefgang und Leichtigkeit.

Mit einem Lächeln

Im Anschluss stellte sich Sibylle Freiermuth, Leiterin der Regionalstelle der Pro Senectute, kurz vor. An einem Informationstisch stand sie für Fragen rund um Beratungsangebote für pf legende Angehörige und weitere Anliegen zur Verfügung. Dieses Angebot wurde rege genutzt und bot eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch. Und so verliessen manche Teilnehmende den Ort mit einem Lächeln, das heller strahlte als zuvor. (mgt)