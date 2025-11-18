Hubertus-Messen der Fricker Füchse

Hubertus-Messen der Fricker Füchse18.11.2025 Wölflinswil
Die Jagdhornbläser Fricker Füchse, unter der Leitung von Erhard Windisch, musizierten an den Hubertus-Messen in Densbüren und Wölf linswil.
Pfarrer Marco Jaeschke in Densbüren und Gemeindeleiter Christoph Küng in Wölflinswil gestalteten die Messefeiern. In Wölf linswil hatte die einheimische Jagdgesellschaft die Kirche festlich und jagdlich dekoriert. Die Vorträge setzten sich aus rhythmisch und melodiös ge - prägten Stücken zusammen, aus welchen die prägenden Fanfare-Elemente herausragten. Das Jagdhorn, das ursprünglich rein zu jagdlichen Tätigkeiten benutzt wurde, hat sich zu einem klassischen und vielseitigen Blasmusikinstrument entwickelt. (mgt)