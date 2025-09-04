HSG EIKEN U13 AM HANDBALLTURNIER IN LIESTAL

Die HSG Eiken U13 nahm kürzlich am Handballturnier in Liestal teil. Sportlich lief es diesmal nicht nach Wunsch: Vier Spiele wurden nur knapp verloren, zwei weitere gingen klar an die Gegner. Trotzdem blieb die Stimmung im Team sehr gut, vor allem, weil die Spielerinnen und Spieler zum ...

Die HSG Eiken U13 nahm kürzlich am Handballturnier in Liestal teil. Sportlich lief es diesmal nicht nach Wunsch: Vier Spiele wurden nur knapp verloren, zwei weitere gingen klar an die Gegner. Trotzdem blieb die Stimmung im Team sehr gut, vor allem, weil die Spielerinnen und Spieler zum ersten Mal in ihren neuen Dresses auflaufen durften. Auch wenn die Resultate nicht den Erwartungen entsprachen, war es ein schöner und lehrreicher Turniertag, aus dem die Mannschaft viel Motivation für die kommenden Spiele mitnimmt. (mgt)



