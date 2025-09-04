Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

HSG EIKEN U13 AM HANDBALLTURNIER IN LIESTAL

  04.09.2025 Sport, Eiken
Foto: zVg
Foto: zVg

Die HSG Eiken U13 nahm kürzlich am Handballturnier in Liestal teil. Sportlich lief es diesmal nicht nach Wunsch: Vier Spiele wurden nur knapp verloren, zwei weitere gingen klar an die Gegner. Trotzdem blieb die Stimmung im Team sehr gut, vor allem, weil die Spielerinnen und Spieler zum ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote