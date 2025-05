Hürzeler ist in Paris losmarschiert

Alt-Regierungsrat Alex Hürzeler ist vergangenen Sonntag zu seiner ersten, gut einwöchigen Etappe auf dem Fussmarsch von Paris ins heimische Fricktal aufgebrochen. Damit löst er ein Versprechen ein, welches er im Herbst 2023, anlässlich des Sport Forum Aargau, gab. Dort versprach der damalige Aargauer Sportdirektor vor versammelter kantonaler Sportwelt spontan, im Falle eines Medaillengewinns einer Aargauer Sportlerin oder eines Sportlers an den Olympischen oder Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris von dort nach Hause zu marschieren. Nach den grandiosen Aargauer Olympia-Erfolgen von Chiara Leone (Gold im Schiessen), Nora Meister (Silber im Para-Schwimmen) und Ilaria Olgiati (Bronze im Para-Badminton) lag es nun an ihm, sein damaliges Versprechen einzulösen.

Dies ist nun der Fall. Gestern Sonntagmorgen ist Alex Hürzeler beim Eiffelturm in Paris losmarschiert. Er beabsichtigt, die insgesamt gut 700 Kilometer weite Fusswegstrecke von Paris nach Oeschgen bis spätestens Ende 2026 in mehreren Teilstrecken zu absolvieren. Seine erste, gut einwöchige Etappe führt ihn von Paris etwas über 200 Kilometer ostwärts der Seine entlang durch die Regionen der Île-de-France und der Champagne nach Troyes. «Je nach Kondition und Zustand meiner Füsse kann sich dies aber auch noch ändern …», so ein (noch) gut gelaunter und motivierter Fernwanderer Hürzeler. Die nächste Etappe hat er sich für den Herbst eingeplant. (mgt)