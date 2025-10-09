Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Am Gerenweg in Gipf-Oberfrick wird es kein Hotel geben

  09.10.2025 Gipf-Oberfrick
Profilstangen kündeten im Frühling (Bild) das Projekt an. Jetzt hat der Gemeinderat zum geplanten Hotel Nein gesagt. Foto: Archiv sir
Profilstangen kündeten im Frühling (Bild) das Projekt an. Jetzt hat der Gemeinderat zum geplanten Hotel Nein gesagt. Foto: Archiv sir

Weil das «Hotel Chriesi» vor allem temporäre Arbeitskräfte hätte beherbergen sollen und eine dauernde Wohnnutzung dem Zweck der Gewerbezone widerspricht, lehnt der Gemeinderat das Bauvorhaben jetzt als Ganzes ab.

Simone Rufli

Ende April dieses Jahres ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote