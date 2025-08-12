Hortensien auf Sao Miguel (Azoren).12.08.2025 Fokus
Senden Sie Ihr Sommerfoto in hoher Auflösung (mindestens 1 MB) bis Freitag, 22. August, an redaktion@nfz.ch. Alle Fotos werden auf der NFZ-Webseite veröffentlicht. Eine Auswahl der Schnappschüsse zeigt die Neue Fricktaler Zeitung in der Print-Ausgabe.
Unter allen ...
Senden Sie Ihr Sommerfoto in hoher Auflösung (mindestens 1 MB) bis Freitag, 22. August, an redaktion@nfz.ch. Alle Fotos werden auf der NFZ-Webseite veröffentlicht. Eine Auswahl der Schnappschüsse zeigt die Neue Fricktaler Zeitung in der Print-Ausgabe.
Unter allen Einsendungen verlost die NFZ drei Gutscheine (60, 40 und 20 Franken) vom Gewerbe Region Frick-Laufenburg. (nfz)