HORNUSSEN KINDERFASNACHT

Die vom Elternverein Böztal organisierte Kinderfasnacht letzten Samstag war ein voller Erfolg. Der Umzug durchs Dorf, vorab mit der Kappe Clique Baden mit einem Konzert vor der Turnhalle, begeisterte die am Strassenrand stehenden Gäste. Die Schüler der dritten bis sechsten Klasse aus Elfingen in ihrem «Vogelnest» waren ein Hingucker. Hoch im Kurs standen in der Turnhalle Konfettis in allen Farben. Ein sehr junger DJ sorgte für die passende Musik. (vwe)