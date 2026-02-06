Immobilien
HORNUSSEN KINDERFASNACHT

  06.02.2026 Fricktal
Foto: vwe
Foto: vwe

Die vom Elternverein Böztal organisierte Kinderfasnacht letzten Samstag war ein voller Erfolg. Der Umzug durchs Dorf, vorab mit der Kappe Clique Baden mit einem Konzert vor der Turnhalle, begeisterte die am Strassenrand stehenden Gäste. Die Schüler der dritten bis sechsten Klasse ...

