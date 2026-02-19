Hoppla! Das war’s.

Da lag er nun, der letzte Narr, eben noch brannte er regelrecht für die Fasnacht in Möhlin-Ryburg, doch kurz nach 21 Uhr ging er in Flammen auf und zurück blieb ein Häufchen. Es ist ein Elend, an diesem Aschermittwoch, und doch, so ehrlich möge man sein: Man hat es ja irgendwie kommen sehen. Und so bleiben den Fasnächtlern aus Ryburg, aus Möhlin, die Erinnerungen an eine Jahreszeit, die irgendwo zwischen Winter und Frühling ihresgleichen sucht und immer wieder ihre eigenen Blüten treibt. Und der Bürkligeist? Der ist auch wieder heimgekehrt, an den alten Rhenus, zurück zu Vater Rhein. So wird es bleiben, so wird es sein. Doch es kommt der Tag, da steigt wie Phönix aus der Asche, die Fasnacht 2027. Und aus dem Hoppla von Aschermittwoch wird ein zünftiges Hossa. (rw)