Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Holzofenbäckerei Bio Andreas zieht in die Marktgasse

  22.05.2026 Rheinfelden
Bald kehrt wieder Leben ein: Mitte August sollen hier die Türen wieder offen sein. Foto: Valentin Zumsteg
Bald kehrt wieder Leben ein: Mitte August sollen hier die Türen wieder offen sein. Foto: Valentin Zumsteg

Eröffnung Mitte Augst geplant

Seit November 2025 betreibt die Holzofenbäckerei Bio Andreas am Obertorplatz in Rheinfelden eine Filiale mit kleinem Café. Dieser Standort wird Ende Juni aufgegeben. Ab Mitte August soll es in der Marktgasse weitergehen – dort, wo vorher das Bistro ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote