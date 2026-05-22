Holzofenbäckerei Bio Andreas zieht in die Marktgasse

Seit November 2025 betreibt die Holzofenbäckerei Bio Andreas am Obertorplatz in Rheinfelden eine Filiale mit kleinem Café. Dieser Standort wird Ende Juni aufgegeben. Ab Mitte August soll es in der Marktgasse weitergehen – dort, wo vorher das Bistro ...

Eröffnung Mitte Augst geplant

Seit November 2025 betreibt die Holzofenbäckerei Bio Andreas am Obertorplatz in Rheinfelden eine Filiale mit kleinem Café. Dieser Standort wird Ende Juni aufgegeben. Ab Mitte August soll es in der Marktgasse weitergehen – dort, wo vorher das Bistro Mundart war.

Valentin Zumsteg

Bald kehrt wieder Leben ein in das Lokal an der Marktgasse 48 in Rheinfelden. Bis Ende Dezember 2025 war dort das Bistro Mundart untergebracht und empfing seine Gäste. Nach 13 Jahren zog das Wirtepaar einen Schlussstrich, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Seither steht die Lokalität leer, doch nicht mehr allzu lange. Im Sommer wird die Holzofenbäckerei Bio Andreas einziehen. Dies bestätigt Barbara Astore von der Eigentümerfamilie gegenüber der NFZ. «Jetzt ist es offiziell, der Vertrag ist unerzeichnet. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Pächter gefunden haben», erklärt sie. Es seien viele Bewerbungen eingegangen.

«Präsenz in Rheinfelden ausbauen»

Die Holzofenbäckerei Bio Andreas ist in Rheinfelden keine Unbekannte. Seit November 2025 betreibt sie am Obertorplatz einen Laden mit einem kleinen Café, zuvor hat sie ihre Backwaren auf dem Wochenmarkt angeboten. «Unser bisheriger Standort am Obertorplatz bleibt noch bis Ende Juni geöffnet. Für uns war und ist es wichtig, unsere Kundinnen und Kunden in Rheinfelden verlässlich zu bedienen und die Entwicklung mit der nötigen Sorgfalt anzugehen», erklärt Geschäftsführer Alexander Moser. Zu den Plänen im Zähringerstädtchen erklärt er: «Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Präsenz in Rheinfelden weiterführen und ausbauen können. Geplant ist, dass wir ab Mitte August mit einem neuen Kapitel in Rheinfelden starten.» Der Fokus bleibe weiterhin auf hochwertigem Handwerk und Bio-Qualität.

Mit Kaffeehaus-Charakter

«Nebst unserem Brot- und Backwarenangebot möchten wir auch künftig einen Ort schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen – mit Kaffeehaus-Charakter, einem attraktiven Angebot für Frühstück, Mittag sowie kleinen Genussmomenten im Alltag.» Rheinfelden sei für Bio Andreas ein spannender und attraktiver Standort mit viel Potenzial. «Wir schätzen die Stadt, die Menschen sowie die gute Entwicklungsperspektive sehr. Besonders gefällt uns, dass Rheinfelden eine lebendige Stadt mit hoher Aufenthaltsqualität und regionaler Identität ist», erklärt Alexander Moser.

Zur bisherigen Entwicklung am Obertorplatz sagt er: «Wie bei jedem neuen Standort gibt es Herausforderungen, Lernprozesse und Entwicklungsschritte. Gleichzeitig durften wir bereits viele tolle Begegnungen erleben und eine treue Kundschaft kennenlernen, wofür wir sehr dankbar sind. Diese Erfahrungen möchten wir in die nächste Entwicklungsphase mitnehmen.»