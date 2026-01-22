Immobilien
Holzbläserquintett spielt in Möhlin

  22.01.2026 Möhlin

Unter dem Konzertmotto «Arrangements» musizieren Erich Landtwing (Flöte), Otto Hildebrand (Oboe), Daniel van Laer (Klarinette), Klaus Heyoppe (Horn) und Christiane Talke-Messerer (Fagott) und treten nun in Möhlin auf. Sie präsentieren für Bläserquintette eingerichtete Werke. Dargeboten werden Bläsermusik von Mozart, Ausschnitte von Bizets Carmen sowie schwungvolle lateinamerikanische Rhythmen.

Das Konzert findet am Samstag, 31. Januar, um 17 Uhr im Pfarreizentrum Schallen, Hauptstrasse 17, in Möhlin statt.

Eintritt frei, Kollekte. (mgt)

