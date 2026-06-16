Hoigümper feiern mit Alphornklängen

Am Samstag durfte die Spielgruppe Hoigümper in Rheinfelden ihr Abschlussfest feiern. Von 10 bis 12 Uhr erlebten Kinder, Eltern und Gäste einen fröhlichen und abwechslungsreichen Vormittag mit viel Musik, Brauchtum und schönen Begegnungen. Besonders stimmungsvoll wurde der ...

Am Samstag durfte die Spielgruppe Hoigümper in Rheinfelden ihr Abschlussfest feiern. Von 10 bis 12 Uhr erlebten Kinder, Eltern und Gäste einen fröhlichen und abwechslungsreichen Vormittag mit viel Musik, Brauchtum und schönen Begegnungen. Besonders stimmungsvoll wurde der Anlass durch das Alphorn-Trio «Mir wei luege» mit Cörti und Roger umrahmt. Die warmen Klänge der Alphörner sorgten für eine festliche Atmosphäre und passten wunderbar zum volkstümlichen Charakter des Festes. An verschiedenen Stationen konnten die Kinder und Besucher Schweizer Traditionen hautnah erleben. Es wurde volkstümlich getanzt, geschnitzt, das Alphorn vorgestellt und auch das Schwingen durfte nicht fehlen. Mit grosser Freude und Neugier machten die Kinder mit und erhielten so einen lebendigen Einblick in unser Brauchtum.

Das Spielgruppenabschlussfest war ein rundum gelungener Anlass voller Freude, Musik und Gemeinschaft. (mgt)

www.spielgruppehoiguemper.ch