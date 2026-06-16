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Hoigümper feiern mit Alphornklängen

  16.06.2026 Rheinfelden
Die Spielgruppe Hoigümper feierte mit «Mir wei luege». Foto: zVg
Die Spielgruppe Hoigümper feierte mit «Mir wei luege». Foto: zVg

Am Samstag durfte die Spielgruppe Hoigümper in Rheinfelden ihr Abschlussfest feiern. Von 10 bis 12 Uhr erlebten Kinder, Eltern und Gäste einen fröhlichen und abwechslungsreichen Vormittag mit viel Musik, Brauchtum und schönen Begegnungen. Besonders stimmungsvoll wurde der ...

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