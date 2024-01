Hohe Niederlage für den EHC Rheinfelden

EHC Rheinfelden – EHC Zuchwil Regio 1:8 (0:2, 1:3, 0:3)

Am Donnerstagabend empfing die 1. Mannschaft des EHC Rheinfelden zu Hause den EHC Zuchwil Region zum letzten Spiel der Qualifikation.

Die Solothurner lagen in der Rangliste vor den Rotgelben und waren somit der klare Favorit. Die Solothurner wurden der Favoritenrolle gerecht. Sie lagen nach dem 1. Drittel mit 2:0 in Front. Auch im 2. Drittel war Zuchwil die spielbestimmende Mannschaft und erzielte in der 32. Minute das 3:0. Rheinfelden konnte nur zwei Minuten später auf 3:1 verkürzen. Bis zum Drittelsende zogen jedoch die Solothurner auf 5:1 davon. Auch im letzten Drittel waren es die Solothurner, die das Spiel dominierten und drei weitere Tore zum 8:1 Endstand erzielten. Zuchwil har dieses Spiel verdient gewonnen. Rheinfelden bleibt Drittletzter der Qualifikation und wird die Playouts bestreiten.

Der Spielplan der Playouts ist noch nicht bekannt. (Hansueli Tischhauser)