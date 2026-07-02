Hohe Lebensqualität und aktives Dorfleben

Die NFZ-Schatzsuche führt in diesem Jahr durch Eiken, die lebendige und wachsende Gemeinde im Fricktal mit rund 2‘600 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Eiken ist eine lebendige und wachsende Gemeinde im Fricktal mit rund 2‘600 Einwohnerinnen und Einwohnern. Dank der ausgezeichneten Verkehrsanbindung mit eigenem Bahnhof sowie einer Autobahnzufahrt ist Eiken sowohl für Bewohnerinnen und Bewohner als auch für Unternehmen ein attraktiver Standort. Eiken zeichnet sich durch ein vielfältiges und starkes Gewerbe aus: Neben regional verankerten Betrieben wie Landi Frila, Volg Detailhandels AG oder Bäckerei Café Kunz sind auch international tätige Unternehmen wie DSM-Firmenich, Häring oder DSV vor Ort angesiedelt und tragen zur wirtschaftlichen Stärke der Gemeinde bei. Die Gemeinde verfügt über ein stetig wachsendes Industriegebiet, das Sisslerfeld.

Das Dorfleben wird von einem aktiven und vielfältigen Vereinswesen geprägt. Vereine wie der Turnverein, die Musikgesellschaft, die Theatergruppe, der Elternverein, der Männerchor, der Fussballclub und viele weitere fördern den Zusammenhalt und gestalten das gesellschaftliche Leben aktiv mit. Für Familien bietet Eiken mit einer Primarschule und mehreren Kindergärten und Kinderbetreuungsmöglichkeiten (Kindertagesstätte und Tagesstrukturen) direkt im Dorf ein attraktives Bildungsangebot. Auch die Oberstufe ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, denn diese befindet sich in Frick. Gleichzeitig laden das Naherholungsgebiet, zahlreiche Wanderwege und das Waldhaus zu Erholung und Freizeitaktivitäten in der Natur ein. Was viele nicht wissen, ist, dass die Gemeinde Eiken sogar einen ca. 12 Meter langen Zugang zum Rhein hat.

Damit die vielfältigen Aufgaben einer modernen Gemeinde zuverlässig erfüllt werden können, engagieren sich rund 20 Mitarbeitende in der Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Aussenstellen täglich für die Bevölkerung. Eiken verbindet ein grosses Entwicklungspotenzial für Life Science und entsprechend attraktive Arbeitsplätze im Sisslerfeld, eine hohe Lebensqualität, ein aktives Dorfleben und eine naturnahe Umgebung und bietet damit beste Voraussetzungen zum Wohnen, Arbeiten und Leben.