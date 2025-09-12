Immobilien
Hohe Kosten contra Gesundheitsschutz

  12.09.2025 Fricktal
Die A3 bei Oeschgen, links vorne der Frickberg. Foto: Simone Rufli
Das Astra will auf der Fricktaler Autobahn keinen Flüsterbelag

Der Autobahnabschnitt zwischen Rheinfelden und Frick muss saniert werden. Voraussichtlich Ende 2025 wird das Projekt in den Gemeinden aufgelegt. Unzufrieden mit den Plänen des Astra kündigt der Fricker ...

