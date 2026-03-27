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Hohe Beteiligung und klare Signale

  27.03.2026 Fricktal
Mitmachen, Profitieren und Geniessen: Vorstand mit Oliver Kalt (von links), Raphael Stolz, Marianne Egloff-Weber (Sekretariat), Frank Leber, Cyrill Schlecht und Christian Losenegger. Foto: Daniel Müller
Mitmachen, Profitieren und Geniessen: Vorstand mit Oliver Kalt (von links), Raphael Stolz, Marianne Egloff-Weber (Sekretariat), Frank Leber, Cyrill Schlecht und Christian Losenegger. Foto: Daniel Müller

Gewerbe GMS setzt auf Kontinuität und neue Impulse

Mangels Nachfolge stellte sich Oliver Kalt für zwei weitere Jahre als Vereinspräsident des Gewerbe Gansingen-Mettauertal-Schwaderloch (GMS) zur Verfügung – getragen von einer Mitgliedschaft, die seine Arbeit und ...

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