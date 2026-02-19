Hofluft schnuppern und Natur stärken

Am Samstag, 28. Februar, heisst es auf der Pfrunder Wildfarm in Gansingen Ärmel hochkrempeln für die Natur. Der WWF Aargau lädt Jugendliche, Erwachsene, Familien und Senior:innen zu einem Natureinsatz im Rahmen des Projekts «Natur ...

WWF-Einsatz in Gansingen

Am Samstag, 28. Februar, heisst es auf der Pfrunder Wildfarm in Gansingen Ärmel hochkrempeln für die Natur. Der WWF Aargau lädt Jugendliche, Erwachsene, Familien und Senior:innen zu einem Natureinsatz im Rahmen des Projekts «Natur verbindet» ein. Im Zentrum steht eine wichtige Aufgabe für die Biodiversität: die Pflege des Waldrands.

Waldränder sind wahre Hotspots der Artenvielfalt. Hier treffen unterschiedliche Lebensräume aufeinander: Wald, Wiese, Weide. Genau diese Übergänge sind für viele Tier- und Pflanzenarten überlebenswichtig. Wenn Waldränder jedoch nicht gepflegt werden, verlieren sie ihre Strukturvielfalt. Sträucher verschwinden, wertvolle Lichtungen wachsen zu, und mit ihnen gehen wertvolle Lebensräume verloren.

Gemeinsam mit freiwilligen Helfer:innen wird der Waldrand auf der Pfrunder Wildfarm fachgerecht zurückgeschnitten, Schnittgut verarbeitet und die Struktur ökologisch aufgewertet. Jede Hand zählt. Jede Stunde draussen wirkt.

Natur verbindet – Landwirtschaft und Biodiversität Hand in Hand

Der Einsatz ist Teil des WWF-Programms «Natur verbindet». Seit dem Jahr 2015 bringt das Projekt Landwirt:innen und Freiwillige zusammen, für mehr Biodiversität in unserer Kulturlandschaft. Über 520 Projekte wurden schweizweit bereits umgesetzt, tausende Stunden Freiwilligenarbeit geleistet.

Die Idee ist einfach und wirkungsvoll: Bäuerinnen und Bauern setzen, gemeinsam mit engagierten Menschen aus der Region, ökologische Aufwertungen auf ihrem Betrieb um. Hecken werden gepflanzt, Magerwiesen gepf legt, Nistkästen installiert, Neophyten bekämpft oder, wie in Gansingen, Waldränder aufgewertet. So entstehen sogenannte biologische Korridore, natürliche Verbindungen zwischen Lebensräumen, die Tieren helfen, Nahrung, Partner oder neue Lebensräume zu finden.

Denn auch in der Schweiz steht die Biodiversität unter Druck. Landwirtschaftliche Flächen werden intensiver genutzt, und wertvolle Strukturen gehen verloren. «Natur verbindet» setzt genau hier an.

Ein besonderer Hof im Jurapark Aargau

Die Pfrunder Wildfarm liegt eingebettet in eine dynamische Obstgartenlandschaft am Westhang des Laubbergs in Gansingen. Artenreiche Naturwiesen, Weiden mit hochstämmigen Obstbäumen und ein weitläufiger Feldobstgarten prägen das Landschaftsbild. Rotmilane und Turmfalken kreisen über den Wiesen, Neuntöter und Spechte finden hier wertvolle Lebensräume.

Auf rund zehn Hektaren Weiden leben Damhirsche, an steileren Hängen grasen Schafe. Der Betrieb erfüllt die Anforderungen des Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) und produziert nach IP-SUISSE-Standards sowie Swiss Garantie und Hochstamm Swiss.

Hinter dem Hof steht eine sechsköpfige Familie mit offenen Herzen und wachem Verstand: Carmen Pfrunder-Erdin und Christoph Schnetter führen die Wildfarm mit viel Handarbeit, Respekt gegenüber Natur und Tier und einem klaren Bekenntnis zur Biodiversität.

Für den WWF Aargau ist es der erste Einsatz auf der Pfrunder Wildfarm und damit der Start einer neuen Zusammenarbeit im Fricktal.

Mitmachen und Hofluft schnuppern

Der Natureinsatz bietet nicht nur körperliche Arbeit an der frischen Luft, sondern auch spannende Einblicke in den Alltag eines landwirtschaftlichen Betriebs. Die Teilnehmenden lernen ökologische Zusammenhänge kennen, erfahren mehr über (Bio-)Landwirtschaft und entdecken, wie Biodiversität konkret gefördert werden kann.

Vorkenntnisse sind keine nötig. Freude an der Natur und sicheres Gehen im Gelände genügen. Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt, und für die Verpf legung ist gesorgt. Mitzubringen sind wetterangepasste Arbeitskleidung, gutes Schuhwerk und – wenn vorhanden – Arbeitshandschuhe.

Geleitet wird der Einsatz von WWF-Einsatzleiter Raymo Bucher, der mit viel Engagement und Begeisterung junge wie erfahrene Freiwillige motiviert.

Gemeinsam draussen wirken

Der Einsatz findet am Samstag, 28. Februar, von 9 bis 16 Uhr auf der Pfrunder Wildfarm in Gansingen (Rindelhof, 5272 Gansingen) statt. Teilnehmen können Menschen ab 16 Jahren. Die Veranstaltungssprache ist Deutsch.

Wer einen Tag lang draussen mit anpacken, neue Menschen kennenlernen und aktiv etwas für die Natur im Fricktal tun möchte, ist herzlich willkommen. Anmeldungen sind online unter events.wwf.ch möglich. Die Organisatoren freuen sich auf viele helfende Hände aus dem Fricktal. (wwf/)