Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Hofluft schnuppern und Natur stärken

  19.02.2026 Gansingen
Auf rund zehn Hektaren Weiden leben auf der Pfrunder Wildfarm Damhirsche. Foto: zVg
Auf rund zehn Hektaren Weiden leben auf der Pfrunder Wildfarm Damhirsche. Foto: zVg

W WF-Einsatz in Gansingen

Am Samstag, 28. Februar, heisst es auf der Pfrunder Wildfarm in Gansingen Ärmel hochkrempeln für die Natur. Der WWF Aargau lädt Jugendliche, Erwachsene, Familien und Senior:innen zu einem Natureinsatz im Rahmen des Projekts «Natur ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote