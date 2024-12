Das Kirchenkonzert des Orchesters MusikHoch3 in der Neuapostolischen Kirche in Rheinfelden war sehr gut besucht. Es stand unter der Leitung von Bernd Kielmann und unter dem Motto «Hoffen lohnt sich».

Seit Jahren ist es dem Orchester ein Anliegen, auf die Bedürftigkeit von Menschen in der Region aufmerksam zu machen und mit ihren Konzerten dafür zu werben, die Not anderer Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Präzise, einfühlsam und sehr emotional wurden Werke von Edgar Elger, Gustav Holst und Karl Jenkins aufgeführt. Das Orchester zeigte sein Können in verschiedenen Facetten von Klangfarbe, Ausdrucksstärke und Gefühl. Durch die Erklärungen der Musikstücke wurde die Brücke zum Titel «Hoffen lohnt sich» hergestellt: Aus der Angst und dem «sich alleine fühlen», hin zur Zufriedenheit und Dankbarkeit, bis hin zu einer tiefen Verbundenheit und Liebe. Mit dem 80-minütigen Konzert wurde das Publikum sehr berührt und es spendete anhaltenden Applaus – und auch eine erhebliche Summe für die Stiftung MBF. Den Schlussakkord setzten Besucher und Orchester gemeinsam mit Beethovens «Ode an die Freude». Der anschliessende Apéro vertiefte die Freude über das sehr gelungene Konzert. (mgt)