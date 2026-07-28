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Fabienne Hoenke ist nicht zu stoppen - Burkhard, Acklin und Pfrommer sorgen für weitere Höhepunkte

  28.07.2026 Fricktal
Foto: Screenshot Swiss Athletics
Foto: Screenshot Swiss Athletics

 

Die Leichtathletinnen und Leichtathleten des LV Fricktal zeigten an den Schweizermeisterschaften in Zürich beeindruckende Leistungen. Neben Gold für Fabienne Hoenke gab es Bronze für Romy Burkhard und Lucia Acklin.

Simone Rufli

An den Schweizermeisterschaften im ...

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