Fabienne Hoenke ist nicht zu stoppen - Burkhard, Acklin und Pfrommer sorgen für weitere Höhepunkte

Die Leichtathletinnen und Leichtathleten des LV Fricktal zeigten an den Schweizermeisterschaften in Zürich beeindruckende Leistungen. Neben Gold für Fabienne Hoenke gab es Bronze für Romy Burkhard und Lucia Acklin.

Die Leichtathletinnen und Leichtathleten des LV Fricktal zeigten an den Schweizermeisterschaften in Zürich beeindruckende Leistungen. Neben Gold für Fabienne Hoenke gab es Bronze für Romy Burkhard und Lucia Acklin.

Simone Rufli

An den Schweizermeisterschaften im vergangenen Jahr hat sich Fabienne Hoenke noch mit der Silbermedaille begnügen müssen, am Sonntag lief sie dem Titel über die 200-Meter unangefochten entgegen. Die Möhlinerin ist in diesem Jahr so schnell wie noch nie. Am Sonntag ging die Schweizer U23-Rekordhalterin und Schweizer Saisonschnellste denn auch als Favoritin ins 200-Meter-Rennen und liess die Konkurrenz hinter sich. Es ist der erste Elite-Schweizermeistertitel im Freien für die 22-Jährige.

Am Samstag war Fabienne Hoenke über 100 Meter gestartet. Mit 11,26 im Zwischenlauf erzielte sie auch über die kurze Sprint-Strecke eine

persönliche Bestzeit. Zugunsten der Vorbereitung auf den 200-Meter-Lauf verzichtete sie trotz Qualifikation dann aber auf den 100-Meter-Final.

Mitten in der Weltelite

Der Schweizermeistertitel fügt sich nahtlos in eine Reihe eindrücklicher Erfolge. Am 10. Juli war Fabienne Hoenke bei ihrer ersten Teilnahme an einem Diamond League Meeting in Monaco mitten in die Weltspitze gesprintet (die NFZ berichtete). Mit 22,50 Sekunden lief sie über die 200 m eine neue persönliche Bestleistung und einen neuen U23-Rekord (Schweizer Rekord: Mujinga Kambundji 22,05). Keine Woche später, am 16. Juli, folgte für die Fricktaler 200-Meter-Spezialistin eine weitere sehr erfolgreiche Premiere: Am drittgrössten internationalen Leichtathletik-Meeting der Schweiz in Luzern fing sie mit einem fulminanten Schlussspurt und einer Zeit von 22.78 Sekunden die favorisierte Jamaikanerin Lavanya Williams ab und passierte die Ziellinie als Erste. Mit 22,50 Sekunden liegt Fabienne Hoenke in der kontinentalen Saisonbestenliste an der 4. Stelle.

Wie Fabienne Hoenke hat auch Vorjahressiegerin Léonie Pointet (CA Riviera) die EM-Limite von 22,85 bereits vor den Schweizermeisterschaften erfüllt. Titelverteidigerin Mujinga Kambundji startet in Birmingham mit einer Wildcard. Qualifiziert ist auch Iris Caligiuri.

Burkhard und Acklin auf dem Podest

Eine Medaille gab es auch für Romy Burkhard (Zeiningen). Mit übersprungenen 4 Metern schaffte sie es im Stabhochsprung aufs Podest und gewann die Bronzemedaille. Der Titel im Stabhochsprung ging wenig überraschend an die Schweizerrekordhalterin A ngelica Moser (Schweizerrekord 4,88m). Sie sicherte sich mit übersprungenen 4,70 Metern den zehnten Outdoor-Titel in Serie. Im Stabhochsprung der Männer belegte Nicolas Pfrommer (Eiken) mit 5,05 Metern den 5. Schlussrang.

Zum erfreulichen Gesamtergebnis für den LV Fricktal trug auch Lucia Acklin bei. Sie sorgte für eine weitere Bronzemedaille. Im Weitsprung kam sie auf 6,18 m und durfte sich über eine neue persönliche Bestweite freuen. Die Herznacherin schaffte es am Sonntag auch in den 100-m-Hürdenfinal, wo sie mit 13,47 den 6. Schlussrang erreichte. Zuoberst auf dem Podest stand Mehrkämpferin Annik Kälin (AJ TV Landquart), die schnellste Schweizerin in dieser Saison wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Ihre Siegeszeit am Sonntag: 12,67 Sekunden.