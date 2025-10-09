Hockey-Nachwuchs hatte zu kämpfen

Das anstrengendste Programm musste die U18 absolvieren. Sie spielten sowohl am Samstag wie am Sonntag. Das Spiel am Samstag zu Hause ...

Am vergangenen Wochenende fanden vier Spiele für die Nachwuchsteams des Hockeyclubs NWU Red statt. Leider konnte nur eines der Spiele gewonnen werden.

Am vergangenen Wochenende fanden vier Spiele für die Nachwuchsteams des Hockeyclubs NWU Red statt. Leider konnte nur eines der Spiele gewonnen werden.

Das anstrengendste Programm musste die U18 absolvieren. Sie spielten sowohl am Samstag wie am Sonntag. Das Spiel am Samstag zu Hause gegen den HC Luzern ging mit 2:11 verloren. Die Rheinfelder liessen sich von den Luzernern provozieren und nahmen viele unnötige Strafen, anstatt Tore zu erzielen. Der Gegner hingegen liess sich nicht zweimal bitten und scorte regelmässig.

Ihr zweites Spiel am Sonntag gegen den EHC Sursee konnten sie hingegen mit 3:2 für sich entscheiden. Auch in diesem Spiel nahm das Team von Trainer Wayne Gass wieder viele Strafen, vor allem im letzten Drittel, was aber glücklicherweise vom Gegner nicht ausgenützt werden konnte.

Chancenlos

Die U16 spielte am Sonntag ihr erstes Heimspiel gegen den SC Langenthal und ging mit 2:17 unter. Sie hatten von der ersten Sekunde an keine Chance und lagen nach vier Minuten bereits mit 0:4 hinten. Von diesem Schock konnten sie sich nicht mehr erholen. Zwar spielten sie ab dem zweiten Drittel besser, aber die Oberaargauer hatten die Rheinfelder jederzeit im Griff.

Die dritte Rheinfelder Mannschaft, die am Wochenende im Einsatz stand, war die U14. Sie waren beim grossen Rivalen EHC Basel zu Gast. Zwei Drittel lang konnte Rheinfelden am Sieg schnuppern, bevor der EHC Basel im letzten Drittel seine Dominanz ausspielen und das Spiel endgültig umkehren konnte. Die Rheinfelder wurden mit einer 3:10 Niederlage nach Hause geschickt. (mgt)