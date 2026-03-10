Immobilien
Hochrhein wählt gegen den Landestrend

  10.03.2026 Fricktal
Cem Özdemir oder Manuel Hagel? Der neue Ministerpräsident war vielen Wählern wichtiger als die Partei. Foto: Boris Burkhardt
Cem Özdemir oder Manuel Hagel? Der neue Ministerpräsident war vielen Wählern wichtiger als die Partei. Foto: Boris Burkhardt

In der Region liegt die CDU vor den Grünen

Die deutschen Nachbarn am Hochrhein wählten den Kandidaten der CDU statt der Grünen in den neuen Landtag von Baden-Württemberg. Die AfD als dritte Kraft ist stärker als im Landesergebnis, genauso die stark lädierte ...

