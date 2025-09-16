Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Hoch hinaus und kunterbunt

  16.09.2025 Fokus
Festbetrieb auf dem Grossmatt-Areal. Fotos: Petra Schumacher
Festbetrieb auf dem Grossmatt-Areal. Fotos: Petra Schumacher

Der 3. «Unser Sisslerfeld-Tag» war ein Fest der Vielfalt: Nach Stein und Eiken fand der Anlass in diesem Jahr in Sisseln statt. Gleich drei Projekte vom Verein «Netzwerk unser Sisslerfeld» konnten am Festtag eingeweiht werden. Neben der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote