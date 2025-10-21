Immobilien
Hoch hinaus auf dem Gelände der Stahlton AG

  21.10.2025 Fokus
Rettung aus der Luft.
Endprobe der Stützpunkt-Feuerwehr Frick

Mit viel Fahrzeugen und Maschinerie stellte sich am vergangenen Wochenende die Stützpunktfeuerwehr Frick bei ihrer diesjährigen Endprobe einem zahlreichen Publikum zur Schau.

Franziska Nachtigall

Nach und nach ...

