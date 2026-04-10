«Hälfte nicht mehr im Gemeinderat vertreten»

Die Sozialdemokratische Partei Möhlin und Umgebung (mit Zeiningen, Zuzgen, Hellikon, Wegenstetten, Wallbach) hat an ihrer Jahresversammlung auf ein engagiertes Jahr zurückgeblickt. Neben den statuarischen Geschäften stand besonders auch die ...

Jahresversammlung SP Möhlin

Die Sozialdemokratische Partei Möhlin und Umgebung (mit Zeiningen, Zuzgen, Hellikon, Wegenstetten, Wallbach) hat an ihrer Jahresversammlung auf ein engagiertes Jahr zurückgeblickt. Neben den statuarischen Geschäften stand besonders auch die politische Einordnung eines anspruchsvollen Umfelds im Zentrum.

Der Jahresbericht machte deutlich, dass das vergangene Jahr stark von internationalen Krisen und einem spürbaren Rechtsrutsch auch in der Schweiz geprägt war. Steigende Lebenshaltungskosten, Energieversorgung, Bildungsfragen sowie gesellschaftliche Spannungen stellen auch auf nationaler und kantonaler Ebene grosse Herausforderungen dar.

«Nachdem Markus Fäs als Gemeindeammann zurückgetreten ist und keine gemässigten Kandidaten aus der Mitte gewählt wurden, ist die Hälfte der Bevölkerung von Möhlin nicht mehr im Gemeinderat vertreten», hält die SP fest. «Für seine zwölf Jahre Einsatz im Gemeinderat wurde Markus Fäs mit einer zusätzlichen Feier persönlich geehrt.»

Personell setzt die Sektion weitgehend auf Kontinuität. Der bisherige Vorstand wurde bestätigt und dazu ein neues Mitglied gewählt.

Neben den formellen Geschäften wurde auch die Arbeit der Mitglieder der Sektion gewürdigt. Die Rollbörse, eine Exkursion mit Werner Brogli und das Fest der Demokratie gehörten zu den Highlights des vergangenen Jahres. Politische Diskussionen sowie das Engagement der Mitglieder würden eine aktive Partei prägen, so die SP. Die Mitgliederzahl habe sich ebenfalls erfreulich entwickelt.

Weiter schreibt die Partei: «Es wurden auch aktuelle Themen wie die angespannte Finanzlage der Gemeinde Möhlin, Entwicklungsprojekte wie die Verkehrssicherheit in der Region und die Gestaltung des Mitteldorfs in Zeiningen diskutiert.

Die SP Möhlin bekräftigte ihren Einsatz für sozial ausgewogene, nachhaltige und zukunftsgerichtete Lösungen - gerade in einer Zeit zunehmender politischer Verwerfungen ist es umso wichtiger die fortschrittlichen und sozialen Kräfte zu bündeln.» (mgt)