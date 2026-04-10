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«Hälfte nicht mehr im Gemeinderat vertreten»

  10.04.2026 Möhlin
Das Bild stammt von Fest der Demokratie im September 2025 – der Anlass gehörte zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr. Foto: zVg
Das Bild stammt von Fest der Demokratie im September 2025 – der Anlass gehörte zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr. Foto: zVg

Jahresversammlung SP Möhlin

Die Sozialdemokratische Partei Möhlin und Umgebung (mit Zeiningen, Zuzgen, Hellikon, Wegenstetten, Wallbach) hat an ihrer Jahresversammlung auf ein engagiertes Jahr zurückgeblickt. Neben den statuarischen Geschäften stand besonders auch die ...

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