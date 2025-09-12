HKV feiert 150 Jahre

Die HKV Aarau und der Kaufmännische Verband Aarau-Mittelland feierten letztes Wochenende ihr 150- bzw. 155-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bildung nahmen teil, darunter Regierungsrätin Martina Bircher und Ständerat Daniel Jositsch, ...

Die HKV Aarau und der Kaufmännische Verband Aarau-Mittelland feierten letztes Wochenende ihr 150- bzw. 155-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bildung nahmen teil, darunter Regierungsrätin Martina Bircher und Ständerat Daniel Jositsch, Präsident des Kaufmännischen Verbands Schweiz.

In seiner Festrede würdigte Rektor Ozan Kaya die 150-jährige Geschichte der HKV Aarau. Er betonte, dass die Stärke der Schule nicht allein in technologischen Neuerungen, sondern vor allem in einer starken Schulentwicklung und einer Kultur der Zusammenarbeit liege. Auch die politischen Gäste würdigten die Bedeutung der Schule. Mit dem offiziellen Festakt und dem Tag der offenen Tür feierte die HKV Aarau ein Jubiläum, das sowohl die traditionsreiche Vergangenheit als auch die Innovationskraft der Gegenwart sichtbar machte. (mgt/nfz)