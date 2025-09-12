Immobilien
HKV feiert 150 Jahre

  12.09.2025 Aargau

Die HKV Aarau und der Kaufmännische Verband Aarau-Mittelland feierten letztes Wochenende ihr 150- bzw. 155-jähriges Bestehen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bildung nahmen teil, darunter Regierungsrätin Martina Bircher und Ständerat Daniel Jositsch, ...

