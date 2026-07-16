Ausgetrocknete Bachbetten, Weiher mit kaum noch Wasser und braun verfärbte Wiesen prägen vielerorts das ...

Die anhaltende Hitze und der ausbleibende Regen hinterlassen auch im Fricktal immer deutlichere Spuren.

Trockenheit und Dürre, wohin das Auge reicht

Die anhaltende Hitze und der ausbleibende Regen hinterlassen auch im Fricktal immer deutlichere Spuren.

Ausgetrocknete Bachbetten, Weiher mit kaum noch Wasser und braun verfärbte Wiesen prägen vielerorts das Landschaftsbild. Die Fotos unserer Leserin Bianca Kühweidner aus Frick, aufgenommen am Sonntag, zeigen eindrücklich, wie sehr die Natur unter der Trockenheit leidet. Besonders nachdenklich stimmt der Kontrast zwischen einem ausgedorrten Golfplatz und den Golfern, die dort trotzdem ihrem Hobby nachgehen.

Die Bilder machen deutlich: Der Hitzesommer 2026 stellt Mensch und Natur im Fricktal vor grosse Herausforderungen. (fi/)