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Hitzesommer 2026

  16.07.2026 Fricktal
Golf bei der Hitze? Man muss sich nur zu helfen wissen (hier: Golf Fricktal). Foto: Bianca Kühweidner
Golf bei der Hitze? Man muss sich nur zu helfen wissen (hier: Golf Fricktal). Foto: Bianca Kühweidner

Trockenheit und Dürre, wohin das Auge reicht

Die anhaltende Hitze und der ausbleibende Regen hinterlassen auch im Fricktal immer deutlichere Spuren.

Ausgetrocknete Bachbetten, Weiher mit kaum noch Wasser und braun verfärbte Wiesen prägen vielerorts das ...

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