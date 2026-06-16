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Hitachi zieht nach Otelfingen

  16.06.2026 Aargau

Nach gründlicher Prüfung hat Hitachi entschieden, das neue Werk nicht in Wettingen im Kanton Aargau zu bauen, sondern in Otelfingen im Kanton Zürich. Hitachi ist heute ein bedeutender Arbeitgeber im Aargau. Vom Vorhaben betroffen sind insbesondere die Standorte Baden, Dättwil, ...

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