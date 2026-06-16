Hitachi zieht nach Otelfingen

Nach gründlicher Prüfung hat Hitachi entschieden, das neue Werk nicht in Wettingen im Kanton Aargau zu bauen, sondern in Otelfingen im Kanton Zürich. Hitachi ist heute ein bedeutender Arbeitgeber im Aargau. Vom Vorhaben betroffen sind insbesondere die Standorte Baden, Dättwil, ...

Nach gründlicher Prüfung hat Hitachi entschieden, das neue Werk nicht in Wettingen im Kanton Aargau zu bauen, sondern in Otelfingen im Kanton Zürich. Hitachi ist heute ein bedeutender Arbeitgeber im Aargau. Vom Vorhaben betroffen sind insbesondere die Standorte Baden, Dättwil, Turgi und Seon, die in Otelfingen mittelfristig zusammengeführt werden sollen. Die Standorte Wettingen und Lenzburg (Semiconductors) bleiben bestehen. (nfz)