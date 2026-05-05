Hitachi-Campus ermöglichen

Das international tätige Industrieunternehmen Hitachi Energy prüft im Rahmen der langfristigen Produktionsplanung verschiedene Standorte für die Erweiterung der Kapazitäten und den Zusammenzug bestehender Arbeitsplätze.

Das international tätige Industrieunternehmen Hitachi Energy prüft im Rahmen der langfristigen Produktionsplanung verschiedene Standorte für die Erweiterung der Kapazitäten und den Zusammenzug bestehender Arbeitsplätze.

Das Gebiet Tägerhardächer in Wettingen ist dabei eine der favorisierten Optionen. Der Regierungsrat beantragt nun dem Grossen Rat, den Richtplan im Gebiet Tägerhardächer in Wettingen anzupassen. Die geplante Richtplananpassung schafft die planerischen Voraussetzungen für die Realisierung des Campus von Hitachi Energy. Damit könnten im Aargau 1000 bestehende Arbeitsplätze gesichert und bis zu 2000 neue Arbeitsplätze angesiedelt werden, die Wirtschaft des Limmattals gestärkt und die regionale Infrastruktur weiterentwickelt werden – vorausgesetzt, das Unternehmen entscheidet sich für den Standort.

Hitachi beschäftigt bereits heute etwa 1000 Mitarbeitende im Kanton Aargau. Würde sich das Unternehmen stattdessen für einen Standort ausserhalb des Kantons entscheiden, ginge dieses Beschäftigungspotenzial dem Aargau mit grosser Wahrscheinlichkeit verloren. Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli betont denn auch: «Entscheidend ist, dass diese rund 1000 Stellen im Kanton bleiben.» (nfz)