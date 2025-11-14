Hinter jedem Punkt steckt mehr als nur ein Sieg

Guter Saisonstart für das U18-Team von Volley Smash 05

Für Larissa Erhard, Trainerin des U18-Teams, zählt neben den sportlichen Leistungen genauso viel der gute Zusammenhalt im Team und die gemeinsame Leidenschaft für einen tollen Sport.

Die Volleyballsaison 2025/26 begann für das U18-Team von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten ganz nach Wunsch. Nach einer Niederlage im ersten Match der Saison, sorgte dieser für ein positives Wecken des Teams, so dass alle darauffolgenden Spiele mit Bravour gemeistert und gewonnen werden konnten. Nicht nur der aktuelle Punktestand in der Tabelle macht Larissa Erhard, Trainerin des U18-Teams, stolz. Eine noch viel grössere Rolle spielt für sie der Zusammenhalt und die Freude im Team.

«Die Tabellenliste mit dem Punktestand ist das, was man meistens von einem Team von aussen her sieht. Aber hinter diesen Punkten steckt viel mehr als nur ein Sieg», betont die Trainerin. Und weiter: «Ein U18-Mädchen-Team coachen und trainieren zu dürfen, bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Meine Spielerinnen befinden sich zurzeit in ihrem 14. Lebensjahr. Die Begeisterung für Volleyball und den Sport ist hierbei nicht immer ganz so leicht zu finden. Zwischen Lehrstellensuche, schulischen Anforderungen der Lehrer, der Pubertät, der Beginn einer Lehre sowie auch die gewünschte Zeit für Freunde und Familie zu finden: das Leben fordert meine Spielerinnen gerade ziemlich heraus. In der letzten Saison war dies im Team intensiv zu spüren.»

Hierzu meint Larissa auch: «Deshalb macht es mich vor allem zu Beginn dieser Saison als Trainerin umso glücklicher, den Spielerinnen einen Halt oder auch ein Hobby bieten zu können, welches sie begeistert und zusammenhält.» Als Trainerin habe sie gelernt, flexibel und empathisch zu sein. Die Spielerinnen zu unterstützen und auch das eine oder andere Auge im Training zuzudrücken. «Ich möchte, dass sie sich im Training und im Verein wohlfühlen und stehe ihnen immer bei.» Bei den wöchentlichen Trainings werde gemeinsam trainiert, die Koordination weiterentwickelt und auch die Technik verbessert. «Es wird auch viel gemeinsam gelacht. Als Trainerin gibt es für mich nichts Schöneres, als wenn mein Team Erfolge erleben darf, für die sie sich lange vorbereitet haben. Hinter unserem aktuellen, sehr guten Punktestand in der Tabelle stecken somit mehr als nur Punkte. Die Punkte repräsentieren meine Spielerinnen, welche mir jede Woche erneut zeigen, dass es sich lohnt, sich die Zeit zu nehmen für ein Hobby, welches man liebt», so Trainerin Larissa Erhard.

Das bisherige Ergebnis lässt sich zeigen. Zurzeit ist das U18-Team von Volley Smash 05 kurz nach Saisonstart bereits auf Platz 3 in der Rangliste. «Wir sind gespannt und freuen uns auf die weiteren Spiele der Saison», heisst es seitens des Vereins. (mgt)