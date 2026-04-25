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Hinter Gittern

  25.04.2026 Persönlich
Keine Partys, höchstens auf dem Eis: Sandro Ryser. Foto: Ronny Wittenwiler
Keine Partys, höchstens auf dem Eis: Sandro Ryser. Foto: Ronny Wittenwiler

Sandro Ryser (17) träumt vom Durchbruch als Eishockeyprofi

Möhlin und seine Spitzensportler: Ein weiteres Kapitel kommt womöglich hinzu. Sandro Ryser spielt in der U18 beim EHC Biel, dem Club aus der National League.

Ronny Wittenwiler

Und dann passierte es. ...

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